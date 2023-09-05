Вчера в Заводском районе Саратова маршрутка попала в ДТП

Фото: телеграм-канал «Заводской район (Саратов)»
Вчера, 4 сентября, в Заводском районе Саратова маршрутка попала в ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале «Заводской район (Саратов)». Примерно в 6:00 между остановками «Ясельная улица» и «Дорстрой» на Ново-Астраханском шоссе «Газель» маршрута № 67 врезалась в столб. В результате травмы получил 34-летний водитель, его госпитализировали.
Уточняется, что в момент происшествия автобус был не на маршруте. В салоне находился только водитель.
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