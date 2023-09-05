В Саратове домашним животным поставят бесплатные прививки от бешенства

Фото: КП Саратов

В сентябре в Саратове начнут работать мобильные пункты вакцинации домашних животных против бешенства. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщило Управление ветеринарии Правительства области.

С 5 по 26 сентября выездные мероприятия будут проводиться в отдаленных от государственных ветеринарных клиник районах с целью максимального охвата восприимчивого поголовья собак и кошек профилактической вакцинацией против опасной инфекции. Управление опубликовало список адресов и время работы передвижных ветеринарных пунктов:

5 сентября с 17:00-18:00 - Кировский район, поселок Молочка (магазин Красненький);

5 сентября с 18:00-19:00 - Кировский район поселок Молочка ул. Пархоменко (конечная маршрута № 13);

6 сентября с 17:00-18:00 – Волжский район, пос. Новый п-1 (конечная маршрута № 17);

7 сентября с 17:00-18:00 – Фрунзенский район, пос. Завокзальный (кладбище);

12 сентября с 17:00-18:00 - Заводской район, пос. Юриш, 3-линия д.32;

13 сентября с 17:00-18:00 – Октябрьский район, ул. – 2-я Силикатная (остановка маршрута № 23);

14 сентября с 17:00-18:00 - Заводской район, пос. Лесопильный, (конечная маршрута № 20);

19 сентября с 16:00-18:00 - Ленинский район, пос. Поливановка ул. Широкая, (напротив школы № 52);

20 сентября с 16:00-18:00 - Ленинский район, пос. Жасминный, ул. Строителей, (напротив школы № 105);

21 сентября с 16:00-18:00 - Ленинский район, ул. Мелиоратов, (напротив школы № 69);

26 сентября с 16:00-18:00 - Ленинский район, пос. Елшанка, ул. Лагерная, (рядом с гостиницей «Мираж»).

Для уточнения информации можно обратиться по телефону:29-13-30

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