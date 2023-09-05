На трассе Сызрань-Волгоград-Саратов открыли участок дороги после реконструкции

На участке СКАД - федеральной трассы Сызрань-Волгоград-Саратов - открыто рабочее движение по 22 км из 23,5 км. Об этом сообщил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

Данное решение было принято ввиду многократно возросшей интенсивности движения по федеральной автодороге Сызрань-Саратов-Волгоград до 140 тысяч машин в сутки.

Также принято решение открыть рабочее движение по путепроводу в районе села Сторожевка раньше срока – с конца августа 2023 года.

Полностью ввод данного объекта на обходе вокруг Саратова планируется в ноябре 2023 года.