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НовостиОбщество5 сентября 2023 6:14

За неделю в Саратовской области 73 человека заболели коронавирусом

Наибольший прирост заболевших COVID – 19 зафиксирован в Саратове
Светлана Курышева
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовской области за прошедшую неделю зарегистрировано 73 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 5 августа сообщает региональный оперштаб. Общее количество заболевших с начала эпидемии в регионе составляет 325 635 человек, из них выздоровели 319 568 человек. Наибольший прирост заболевших за неделю зафиксирован в Саратове — 45 человек, в Балашовском районе — 10 заболевших, в Энгельсском — 7.

Из общего числа пациентов пневмония диагностирована у 9, с признаками ОРВИ наблюдаются 64 жителя области.

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