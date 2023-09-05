В Саратовской области полицейскими раскрыта кража денег с банковской карты

Фото: Архив КП

В Энгельсе сотрудники полиции раскрыли кражу денег с утерянной банковской карты. Об этом сегодня, 5 сентября сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию обратилась 30-летняя горожанка с заявлением о списании средств с ее утерянной банковской карты. Стражи правопорядка установили, что 2 сентября карту нашла 55-летняя местная жительница и произвела ей оплату покупки на общую сумму 2 400 рублей в одном из магазинов города Энгельса.

По данному факту следователями заведено уголовное дело о краже.

Злоумышленница задержана сотрудниками уголовного розыска в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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