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НовостиОбщество5 сентября 2023 5:53

Три работника из Саратовской области получили от президента Путина звание «Заслуженный химик РФ»

Президент Владимир Путин присвоил трем саратовцам звание «Заслуженный химик РФ»
Елена Маркелова
Президент России наградил работников АО «Балаковорезинотехника»

Президент России наградил работников АО «Балаковорезинотехника»

Почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации» присвоено трем работникам предприятий Саратовской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

За заслуги в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу награждены работники АО «Балаковорезинотехника»: начальник испытательного центра Наталья Горбачева и наладчик оборудования по производству резиновых изделий и обуви Сергей Подошвин, а также контролёр станочных и слесарных работ ООО «Полимерзапчасть» Галина Шувакина.