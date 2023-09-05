Саратовская область получила свыше 500 тысяч доз вакцины от гриппа

Фото: Телеграм-канал Олег Костин

В Саратовской области начали прививать от гриппа. Для этого в регион поступило свыше 500 тысяч доз вакцины для взрослых и для детей, а привиться от сезонной инфекции можно во всех поликлиниках региона, сообщил министра здравоохранения Олег Костин.

- Вакцинация является наиболее эффективным и доступным средством защиты от гриппа и его осложнений. Все сотрудники министерства относятся к вакцинации ответственно, прививаются сразу, как только поступает вакцина. Хотелось бы напомнить всем жителям, что именно иммунизация является эффективным способом предупреждения заболевания гриппом и профилактики постгриппозных осложнений, - отметил глава ведомства.

Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства.