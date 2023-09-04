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НовостиОбщество4 сентября 2023 14:07

Саратовская область оказалась в десятке лидеров по турпотоку

В десятке лидеров оказалась Саратовская область по турпотоку летом 2023
Дина Иванова

Саратовская область оказалась в десятке лидеров по турпотоку. Об этом сообщает телеграм-канал Время Саратовское Z.

Летом 2023 года возник заметный прирост внутреннего туристического потока, что вывело область в десятку лидеров.

В этом рейтинге также оказались Иркутская область, Красноярский край, Мурманская и Оренбургская области, Хабаровский край, Кемеровская, Новосибирская, Тюменская и Вологодская области.

Наиболее популярными туристическими регионами стали: Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская, Свердловская, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Новосибирская области.