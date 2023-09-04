Саратовцы – первые стипендиаты имени Елены Гнесиной

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Российской академии музыки имени Гнесиных заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова поздравили студентов, которые стали первыми обладателями стипендии имени Елены Гнесиной, учрежденной в 2023 году.

- Очень приятно, что именно вы стали первыми лауреатами. Но это всегда очень большая ответственность. Вы люди еще очень молодые, но, получив эти стипендии, вы становитесь одновременно и наставниками для своих сверстников, и для более молодых. А это еще более символично, потому что это происходит в Год педагога и наставника. И большое спасибо вашим педагогам, преподавателям, которые сделали вас такими, сделали вас профессиональными, - сказала Татьяна Голикова.

Среди первых стипендиатов оказались студент Саратовской государственной консерватории имени Собинова кафедры народных инструментов Леонид Бертов и студент кафедры дирижирования Игорь Коблов.