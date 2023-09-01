В Саратове перекроют несколько улиц в центре города

Фото: телеграм-канал "Саратов коммунальный"

Для проведения ремонтных работ на теплосетях сегодня, 1 сентября, с 20.00 будет перекрыто движение транспорта на ул. 2-я Садовая, между ул. Большая Садовая и ул. Политехническая. Об этом сообщает «Саратов коммунальный». Планируемый срок завершения работ – 4 сентября, в 21.00.

Также завтра, 2 сентября, с 8.00 будет перекрыто движение на пересечении ул. Большая Казачья и ул. им. В.Г. Рахова для проведения работ по реконструкции. Планируемый срок завершения – 9 сентября, до конца дня.

На месте работ будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

Коммунальные службы приносят извинения за причиненные неудобства. Автомобилистам лучше планировать свой маршрут заранее.

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