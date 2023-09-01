В Саратовской области совершенствуются профессиональные объединения

Фото: Министерство образования области

Сегодня, 1 сентября, в Саратовской области состоялось торжественное открытие двух новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает Министерство образования области.

Появился новый кластер «Образование» в отрасли «Педагогика регион 64» на базе Вольского педагогического колледжа имени Ф. И. Панферова, а также кластер «Коммуникационные технологии в сельском хозяйстве» отрасли «Средства массовой информации и коммуникации» на базе Балашовского техникума механизации сельского хозяйства. Кроме того, в регионе появился первый учебно-производственный комплекс в Энгельсе на базе кластера «Машиностроение».

- На востребованные специальности среднего профессионального образования в эти учреждения поступили 640 абитуриентов. В течение трех лет программа подготовит 1200 специалистов для сферы образования области и около 900 специалистов в области сельского хозяйства, владеющих IT-технологиями. Конкретно по кластеру «Педагогика – регион – 64» приступили к обучению 400 студентов, - отметила заместитель министра образования Людмила Григорьева.

Студенты будут заниматься в новых лабораториях, оснащённых передовым оборудованием, предназначенным для отработки практических навыков. Балашовский техникум механизации сельского хозяйства позволит решить проблему кадрового дефицита в сельском хозяйстве и подготовить IT-сельхозспециалистов, которые востребованы на рынке труда.

Всего в рамках проекта в регионе создано 4 кластера по 4 направлениям. Кроме двух новых, с прошлого года работают направления «Машиностроение» на базе Энгельсского промышленно-экономического колледжа и «Сельское хозяйство» на базе Вавиловского университета. Студенты имеют возможность, обучаясь в колледже, отрабатывать те навыки, которые есть на производстве и без адаптации могут приступать к работе на предприятия, которые являются партнерами проекта «Профессионалитет». По сетевому взаимодействию уже определены более 200 работодателей и более 30 организаций среднего профессионального образования.

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