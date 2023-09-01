В Саратовской области в ДТП с КамАЗом погибла женщина

Фото: Областное ГИБДД

В Екатериновском районе Саратовской области на Трассе Саратов – Тамбов произошло ДТП, в котором погибла женщина.

По информации областной Госавтоинспекции, трагедия случилась вчера, 31 августа, около 18.00 часов у села Переезд. КамАЗ под управлением 62-летнего мужчины столкнулся с Volkswagen Jetta, за рулем которого была 35-летняя женщина и съехал с ней на обочину. Водитель иномарки погибла на месте.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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