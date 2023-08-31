Фото: ГУ МВД по Саратовской области

52-летнюю саратовчанку задержали за распространение наркотиков. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Кавказская гражданку поймали со ста свертками с наркотической смесью. Кроме того, у нее дома обнаружили еще почти 320 граммов вещества.

Как предположили полицейские, горожанка получала наркотики от оптовика, после чего расфасовывала их и прятала для покупателей.

На женщину завели уголовное дело. Идет расследование.

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