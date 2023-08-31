Фото: Архив КР

В Саратовской области заметно подешевели овощи из «борщевого набора». Об этом сообщает Росстат.

За минувшую неделю снизилась цена за килограмм на ряд овощей – лук подешевел на 11.7%, его цена составила 30 рублей; помидоры – на 9,2% (78 рублей); картофель на 8,5% (28 рублей); морковь на 8,2% (42 рубля) и свекла на 7,3% (30 рублей).

Кроме того, заметно вырос ценник на яблоки -на 3,9%. Килограмм таких фруктов в магазине стоил 102 рубля. Также, подорожали бананы, макароны, подсолнечное масло, соль, куриные яйца, творог, вермишель и куры.

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