Фото: Архив КП

Саратовская область получит 300 миллионов по проекту «Чистая вода». Об этом сегодня, 31 августа, сообщает региональное правительство.

В следующем году вопросы водоснабжения решат в поселке Самойловка, селе Генеральское и Тарханы. Этот вопрос обсуждали на встрече губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

В проект «Чистая вода» включили реконструкцию подземного водозабора в поселке Самойловка, где численность населения составляет 6,5 тысяч человек. Жители этого поселка жаловались на нехватку воды летом.

Также, в селе Генеральское Энгельсского района установят очистные сооружения системы водоснабжения. Здесь отмечаются проблемы с качеством питьевой воды.

В селе Тарханы Гагаринского района Саратова произведут замену труб – их качество сказывается на качестве питьевой воды.

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