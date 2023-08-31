Фото: ГИБДД по Саратовской области

Ночью три автомобиля столкнулись в центре Саратова. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Саратовской области.

ДТП в час ночи произошло на перекрестке Большой Казачьей и Университетской. Дорогу не поделили два 32-летних водителя – столкнулись авто Volkswagen Scirocco и «Лада Гранта». От удара отечественная легковушка врезалась в Ford Focus, которым управлял 27-летний мужчина.

В результате аварии с травмами госпитализировали водителя Volkswagen и его 18-летнего пассажира.

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