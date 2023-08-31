Фото: Архив КП

В Саратовской области снова повысились цены на бензин. Такие данные за период с 21 по 27 августа опубликовал Росстат.

За неделю лидером подорожания стал бензин АИ-98 - средняя цена за литр на сегодняшний день составляет 66,06 рублей. На прошлой неделе его цена была ниже на 1,58 рублей.

Что касается цены на самый распространенный вид топлива АИ-92 –подорожало на 68 копеек. Цена за литр составила 50,92 рубля.

Чуть больше, на 80 копеек, подорожало дизельное топливо – литр 58,95 рублей.

В целом, средняя цена за литр бензина выросла на 71 копейку и составила 52,88 рублей.

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