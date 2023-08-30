В Саратове новому директору школы № 80 обещают оклад в 62 тысячи рублей

Оклад в 62 тыс. рублей обещают новому директору школы № 80 в микрорайоне Ласточкино Саратова. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Претендент на должность должен иметь профильное высшее образование, а также опыт работы не менее пяти лет на педагогических и/или руководящих должностях в образовательных организациях.

Условия работы - по 40 часов в неделю, график ненормированный. Сумма оклада составляет 62 295,22 руб. в месяц, а оплачиваемый отпуск – 56 дней.

Прием заявок кандидатов на участие в конкурсе будет осуществляться с 09:00 часов 26 сентября 2023 года, окончание – в 18:00 часов 29 сентября 2023 года. Сам конкурс пройдет 6 октября 2023 года по адресу: город Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 13/19.