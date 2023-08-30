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НовостиОбщество30 августа 2023 12:35

Для саратовских школьников снова начинают действовать скидки на пригородные поезда

На пригородные поезда начинают действовать скидки для школьников Саратовской области
Дина Иванова

На пригородные поезда начинают действовать скидки для школьников Саратовской области. Об этом сообщает телеграм-канал ПривЖД Сегодня.

Купить билеты со скидкой 50% можно будет с 1 сентября 2023 года по 15 июня 2024 года включительно. Для этого нужно предъявить в билетной кассе документы, которые подтверждают право на льготу. Школьники предоставляют справку с места учебы с печатью, а студенты – студенческий билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на 2023/2024 учебный год.

Оформить льготные документы можно во всех пригородных кассах АО «Саратовская ППК» (в Саратовской области) а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Продажа билетов начинается за 10 суток до отправления поезда. При этом пассажиру необходимо во время поездки иметь при себе документ, который подтверждает льготу.