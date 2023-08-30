Для саратовских школьников снова начинают действовать скидки на пригородные поезда

На пригородные поезда начинают действовать скидки для школьников Саратовской области. Об этом сообщает телеграм-канал ПривЖД Сегодня.

Купить билеты со скидкой 50% можно будет с 1 сентября 2023 года по 15 июня 2024 года включительно. Для этого нужно предъявить в билетной кассе документы, которые подтверждают право на льготу. Школьники предоставляют справку с места учебы с печатью, а студенты – студенческий билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на 2023/2024 учебный год.

Оформить льготные документы можно во всех пригородных кассах АО «Саратовская ППК» (в Саратовской области) а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Продажа билетов начинается за 10 суток до отправления поезда. При этом пассажиру необходимо во время поездки иметь при себе документ, который подтверждает льготу.