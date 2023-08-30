На поддержку предприятий Саратовской области направят 29,7 миллиона рублей

Фото: Время Саратовское Z

В Саратовской области поддержат предприятия обрабатывающих производств. О готовящемся отборе на предоставление субсидии сегодня, 30 августа, объявило региональное министерство промышленности и энергетики. Заявки от предприятий будут приниматься с 4 по 25 сентября.

Мера поддержки предоставляется в рамках региональной госпрограммы «Развитие промышленности в Саратовской области». Предприятиям, которые инвестируют в приобретение нового оборудования компенсируют часть затрат. На эти цели в 2023 году направят свыше 29,7 миллиона рублей.

Напомним, в прошлом году прошли конкурсный отбор и стали получателями субсидий 11 компаний. Это ПСК «Геодор», «Краснокутский электромеханический завод», ООО «Электрофидер», ООО «Полиуретандеталь», АО «Транспортное машиностроение», «Завод «Сокол» ЗАО «САЗ», «РЭМО-Технологии», «Завод «Газпроммаш», мебельные фабрики «Калинка» и «Мария», «Завод металлоконструкций».

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