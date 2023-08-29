В Саратове вынесли приговор за убийство 10-летней давности

Фото: архив КП

В Саратове житель Ртищевского района осужден за убийство психически больной девушки, совершенное более 10 лет назад. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает региональная прокуратура.

Судом 31-летний мужчина признан виновным в убийстве, совершенном в отношении лица, заведомо для виновного находившемся в беспомощном состоянии.

Суд установил, что ноябре 2012 года, подсудимый со своим знакомым и 29-летней девушкой, которая страдала шизофренией, выехали в лесополосу недалеко от села Скачиха Ртищевского района. В какой-то момент между злоумышленником и потерпевшей произошел конфликт. Мужчина схватил девушку руками за голову и резким движением свернул ей шею, а после – задушил. Тело молодые люди закопали в том же лесу.

Убийцу удалось установить только спустя 10 лет после трагических событий. При этом тело потерпевшей до настоящего времени обнаружить не удалось.

В суде мужчина утверждал, что не причастен к преступлению. Несмотря на линию защиты подсудимого, государственным обвинителем суду представлена исчерпывающая совокупность доказательств о виновности мужчины в совершении преступления.

Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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