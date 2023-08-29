За наезд автомобилем на коллег саратовец может получить 15 лет тюрьмы

Фото: Прокуратура Саратовской области

Исполняющий обязанности прокурора Ершовского района Илья Волков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Дергачевского района. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает региональная прокуратура.

Мужчина обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Напомним, днем, 9 декабря прошлого года, во время корпоратива на территории ООО «Узень» вблизи села Новорепное Ершовского района, обвиняемый находясь в состоянии алкогольного опьянения поссорился с коллегами. Разгоряченный мужчина сел за руль автомобиля и совершил наезд на оппонентов, в результате чего потерпевшим причинены многочисленные телесные повреждения повлёкшие тяжкий вред здоровью с опасностью для жизни и значительной стойкой утратой общей трудоспособности. После содеянного злоумышленник скрылся. Позже его нашли и отправили под арест.

По версии следствия обвиняемый не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку потерпевшим своевременно оказана медицинская помощь.

В целях обеспечения исполнения гражданского иска наложен арест на автомобиль обвиняемого стоимостью свыше 220 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Ершовский районный суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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