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НовостиОбщество29 августа 2023 4:02

Стало известно имя нового главврача Энгельсской психбольницы

Алексей Кокошников назначен главным врачом Энгельсской психиатрической больницы
Елена Маркелова
Алексей Кокошников

Алексей Кокошников

Главным врачом ГУЗ "Энгельсская психиатрическая больница" назначен Алексей Кокошников. Информацию обнародовал министр здравоохранения региона Олег Костин.

Кокошников является выпускником Саратовского государственного медицинского университета имени В.И.Разумовского. С 2007 по 2009 годы доктор учился в ординатуре по специальности "Психиатрия-наркология". Следующие два года трудился врачом-ие ветеранов войн был переведен в Энгельсскую психиатрическую больницу.

До того, как Алексея Кокошникова назначили главным врачом, он занимал в клинике пост заглавврача.