Фото: Регионального управления Следственного комитета РФ

В центре Саратова возле дома нашли труп мужчины. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Погибшего обнаружил местный житель возле дома на улице Посадского. На теле было большое количество травм. Очевидец сразу же вызвал полицию.

Все обстоятельства трагедии станут известны после вскрытия.

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