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НовостиПроисшествия28 августа 2023 10:20

В центре Саратова возле дома нашли труп мужчины

На улице Посадского местный житель обнаружил возле дома труп 42-летнего мужчины
Нарина Балаян
Фото: Регионального управления Следственного комитета РФ

Фото: Регионального управления Следственного комитета РФ

В центре Саратова возле дома нашли труп мужчины. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Погибшего обнаружил местный житель возле дома на улице Посадского. На теле было большое количество травм. Очевидец сразу же вызвал полицию.

Все обстоятельства трагедии станут известны после вскрытия.

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