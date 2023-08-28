Фото: Телеграм-канал "МинИнформ64 Z"

Маршрут «Саратов-Светлый» изменит схему движения по просьбам пассажиров. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Телеграм-канал «МинИнформ64Z».

С 1 сентября маршрут «Саратов-Светлый» будет отправляться от остановочного пункта «Саратов (Ж/д вокзал)».

Так, движение автобусных маршрутов № 491 «Саратов (Ж/д вокзал) - Светлый», а также № 491А «Саратов (Ж/д вокзал) – Светлый (через поселок Сторожевка)» будет осуществляться ежедневно согласно расписанию:

Остановочный пункт «Саратов (Ж/д вокзал)» с заездом в село Сторожевка - отправление ежечасно с 6:30 до 19-30, а также в 21-00.

Остановочный пункт «Светлый» с заездом в село Сторожевка – отправление в 6:00; далее ежечасно с 7:30 до 18:30, а также в 20:00 и в 21:00.

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