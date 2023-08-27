Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Вольске женщина на «Матизе» сбила 19-летнюю девушку. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает региональное ГИБДД.

ДТП произошло сегодня примерно в 13:30 на улице Цементников. Около дома №66 43-летняя женщина за рулем Daewoo Matiz наехала на девушку.

В результате, 19-летняя пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение.

Все обстоятельства произошедшего выясняют инспекторы ГИБДД.

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