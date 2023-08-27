Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"
В Энгельсе женщина насмерть разбилась при падении с окна 7-го этажа. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает Телеграм-канал «ЧП Саратов».
Трагедия произошла сегодня днем. На улице 148-ой Черниговской дивизии, 8А прохожие обнаружили тело женщины. Горожане незамедлительно вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию.
Прибывшие медики констатировали смерть. Все подробности и обстоятельства выясняются.
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