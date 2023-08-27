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НовостиПроисшествия27 августа 2023 12:31

В Энгельсе женщина насмерть разбилась при падении с окна 7-го этажа

Прохожие обнаружили тело женщины на 148-ой Черниговской дивизии, 8А в Энгельсе
Нарина Балаян
Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Энгельсе женщина насмерть разбилась при падении с окна 7-го этажа. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает Телеграм-канал «ЧП Саратов».

Трагедия произошла сегодня днем. На улице 148-ой Черниговской дивизии, 8А прохожие обнаружили тело женщины. Горожане незамедлительно вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию.

Прибывшие медики констатировали смерть. Все подробности и обстоятельства выясняются.

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