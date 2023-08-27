Фото: Телеграм-канал "Володин Саратов"

Володил провел встречу с многодетными семьями в Энгельсе. Об этом сегодня, 27 августа, в Телеграм-канале сообщают сторонники политика.

В ходе недавнего визита председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратовскую область состоялась встреча с многодетными семьями Энгельса.

Депутат на протяжении трех часов обсуждал с горожанами волнующие их вопросы - благоустройство и коммуникации на участках, которые передали им власти для строительства жилья, проблемы с местами в школах и детских садах, а также вопросы освещения, водоснабжения и вывоза мусора.

Как напомнили помощники депутата, аналогичная встреча проходила и в саратовском поселке Воробьевка, что дало результаты – удалось решить вопрос с прокладкой дорог и труб водоснабжения на территориях в Саратове и Энгельсе, где живут многодетные.

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