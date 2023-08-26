На фестивале «ФормART» Саратов вошел в тройку призеров

Фото: Время Саратовское Z

В Кирове 25 августа состоялся финальный этап фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART». Пресс-служба правительства области сообщила о результатах голосования за лучший мурал.

Второе место занял саратовский стрит-арт «Школа Будущего» Манучехра Вохидова. Серебро и у Кировской области - арт «Знания – космос».

Первое место у Самарской области с артом «Открытие возможностей», третье взяла работа «Следуй за знанием» из Республики Мордовия.

Всего в финал окружного фестиваля стрит-арта «ФормART» вышли 14 работ, посвященные Году педагога и наставника в России под единым брендом «Сила знания». Победителями спецноминации «Киров-650» стали эскизы Кировской и Нижегородской областей.

Победителей и призеров фестиваля определяли по результатам народного и экспертного голосования: учитывались голоса, отданные за финалиста земляками, звонки из других регионов, а также мнение о работе профессионального сообщества всего округа и федеральных экспертов.

Напомним, фестиваль «ФормART» направлен на поддержку творчества молодых художников и проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова

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