В Саратовской области организация оштрафована за коррупционное правонарушение

Фото: архив КП
Прокуратура Фрунзенского района Саратова провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Об этом сегодня, 25 августа сообщает региональное ведомство.
Установлено, что представитель коммерческой организации в 2017-2018 годах перевел деньги, должностному лицу другой компании за систематическое составление заявок на поставку товаров в целях продолжения сотрудничества и продления договора между компаниями.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении о незаконном вознаграждение от имени юридического лица. В итоге суд назначил организации штраф в размере один миллион рублей.
Работник, который получил деньги, осужден по уголовной статье.
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