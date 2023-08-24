Фото: Архив КП

В больницы Саратовской области за сутки поступает до 14 заболевших менингитом. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

За период с января по июль энтеровирусная инфекция обнаружена у 101 человека. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Энгельсе – 73, и Саратове – 19. Кроме того, случаи заражения зарегистрированы в Балашовском, Ершовском, Краснокутском, Новоузенском и Энгельсском районах.

На сегодняшний день с подозрением на заболевание в медицинском учреждении находятся 254 пациента.

Кроме того, в этом году у восьми человек выявлена менингококковая инфекция. Как подчеркнул Костин, инфекционных очагов пока нет.

Также, министр дополнил, что у одного заболевшего ребенка наблюдаются сопутствующие заболевания.

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