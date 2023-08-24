Фото: Архив КП

В Саратовской области ожидается рост числа заболевших коронавирусом. Об этом сегодня, 24 августа, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин на брифинге.

На сегодняшний день в больницах от COVID-19 лечат 27 пациентов. У всех наблюдается воспаление легких, восемь из них находятся на кислородной поддержке. Кроме того, 68 человек лечатся дома.

Олег Костин напомнил о возможном скачке роста заболевших коронавирусом в предстоящую осень-зиму. В настоящее время стоит вопрос о поставках вакцины против коронавируса.

С начала пандемии наибольшее число заболевших – женщины – 61%. Всего коронавирус обнаружен у 325 534 жителей. Выздоровели – 319 438 человек. Смертельных случает от пандемии в этом году не зафиксировано.

Как напомнил Костин, коронавирус включен в разряд ОРВИ.

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