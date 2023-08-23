Мужчина угрожал полицейскому в Саратове монтировкой

Следователи завели уголовное дело в отношении мужчины, применившего насилие к сотруднику полиции в городе Саратове. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает региональный СУ СК.

Напомним, в социальных сетях и региональных средствах массовой информации была распространена видеозапись, на которой мужчина угрожает применением насилия в отношении сотрудника полиции с монтировкой в руках. По данным следствия, инцидент произошел 18 августа этого года, у дома по улице Зыбина. В дальнейшем действия мужчины были пресечены. В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств.

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