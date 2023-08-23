Под Саратовом рабочий погиб на производстве

Следственным отделом по городу Балашов следственного управления СК России по Саратовской области организована доследственная проверка по факту смерти мужчины на производстве. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Саратов»

ЧП произошло сегодня, 23 августа в цехе одной из организаций Балашовского района. При производстве ремонтных работ по установке очистителя на ленточном транспортере 60-летнего слесаря затянуло в шнек, в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью. Тело пришлось извлекать сотрудникам областной службы спасения.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация организации. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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