Фото: КП Саратов

В Вольске порывы сильного ветра повалили деревья. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает вольский Телеграм-канал.

Из-за резкой смены погодных условий и порывов сильного ветра некоторые деревья в микрорайонах города были повалены. О ЧП горожане сообщали по телефону горячей линии и в аккаунт главы района Андрея Татаринова.

-Сегодня специалисты проводят опиловку пострадавших растений и вывоз порубочных остатков. Работа ведется оперативно по микрорайонам города,-заявил в своем Телеграм-канале Татаринов.

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