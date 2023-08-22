В Саратове собрали всю озимую рожь

Валовой сбор составил 155,2 тысячи тонн при средней урожайности 25,7 ц/га

Сельхозтоваропроизводители Саратовской области планируют завершить уборку всех озимых зерновых культур. Об этом сегодня сообщил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Как отметил глава ведомства, по состоянию на 22 августа убрано 1185,7 тысяч гектаров посевных площадей, что составляет 97,9% от плана.

- Уборка озимой ржи завершена. Валовой сбор составил 155,2 тысячи тонн при средней урожайности 25,7 ц/га. За время уборки обмолочено 60,4 тысячи га», - подчеркнул министр.