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В Саратове застройщик согласился возвести детский сад вместе с новостройкой. Об этом сообщает телеграм-канал Пул Z 64.

В Саратове еще один застройщик взял на себя обязательства по созданию соцбъектов в жилом массиве. Соглашение было подписано с ООО СЗ «ФораМонолит». Согласно договору, компания планирует построить дом в Кировском районе на улице 1-й Благодатной, и пристроит детский сад на 75 мест.

С этого года разрешения на строительство многоквартирных домов выдаются только при наличии социальной инфраструктуры. На данный момент 5 застройщиков подписали досудебные соглашения о создании необходимых социальных объектов для новостроек.