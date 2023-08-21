фото: Архив КП.

Жители двух районов Саратова остались без воды в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба ООО "КВС".

Сегодня, 21 августа для работ на собственных коммуникациях по адресу: ул. Барнаульская, 7, ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Барнаульская, 1-9, Барнаульский тупик, пр. Энтузиастов, 54-58а (четные номера домов). Работы планируют завершить к 20:00.

Кроме того, для устранения повреждения водопровода на улице Исаева, ориентировочно до полуночи не будет воды в границах улиц: Исаева - 1-й пр. Скоморохова - 1-й Покровский пр.