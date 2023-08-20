фото: Пресс-служба мэрии

За неделю в Саратове выписано 20 протоколов за купание в неположенных местах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Сотрудниками управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций вместе с чиновниками администраций районов и представителями правоохранительных органов на постоянной основе проводятся профилактические рейды по безопасности граждан на водных объектах.

Мероприятия проходили в местах, где расположены знаки «Купаться запрещено!», а также на пляже на Новой набережной, где в настоящее время в связи с угрозой распространения энтеровирусной инфекции действует запрет на купание.

Всего за неделю составлено более 20 протоколов об административных правонарушениях за купание в несанкционированных местах.