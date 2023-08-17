Фото: Архив КП

В Саратовской области этом году в розыске находились почти 1000 беглецов. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает региональная прокуратура.

Только в 2023 году за период с января по июль в розыск объявили 501 человека. Всего разыскивали 958 беглецов, подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам.

67 человек, которые покинули Россию, искал Интерпол.

В этом году полицейским удалось найти 500 сбежавших.

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