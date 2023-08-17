Фото: Архив КП
В Ленинском и Заводском районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает компания «КВС».
В связи с аварийными работами на насосной станции воду отключили по адресам:
– проспект Строителей, 28/1, 30;
– 1-й проезд Строителей, 3.
Восстановление подачи воды планируется до 15:00.
Кроме того, в связи с ремонтом труб без ХВС остались абоненты улицы Чернышевского (от 4-го Волжского проезда до Орджоникидзе) и Орджоникидзе. Завершение работ планируется до 20:00.
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