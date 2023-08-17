Фото: архив КП

Балаковцы до конца дня остались без горячей воды. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает «Т Плюс».

В летний сезон проводятся комплексные работы для подготовки домов жителей к зиме. Чтобы обеспечить тепло в квартирах, сотрудники «Т Плюс» проверяют сети, ремонтируют и меняют трубы, модернизируют энергообъекты.

По этой причини сегодня временно приостановлено ГВС по адресам:

-улица Братьев Захаровых, 140,142,146,148,150,152,154;

-улица Гагарина, 38,40а,44а;

-улица Ленина, 101,103,105,107;

-улица Каховская,5,9;

-Набережная Леонова,51а;

-Проспект Героев,2,2а,4,6,8,10,12;

Энергетики планируют совершить работы до конца сегодняшнего дня.

Кроме того, до вечера продлены работы по адресам:

-Саратовское шоссе 69/1,69/2,69/3,69/4,69/5, 69/6,69/7,71,71а;

-улица Степная, 76,78,80;

-Саратовское шоссе,37А;

-улица Шевченко,2;

-улица Чапаева, 157А;

-Набережная Леонова,31.

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