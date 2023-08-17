Фото: ГИБДД

В тройном ДТП под Саратовом пострадал 20-летний мужчина. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 16 августа, в Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 18.35 на 262-м километре трассы Тамбов - Саратов столкнулись сразу три автомобиля: ВАЗ-2109 с 20-летним водителем, SsangYong, которым управлял 26-летний мужчина, и грузовая "Газель", под управлением 40-летнего водителя

В результате аварии госпитализирован с травмами водитель "девятки". Все обстоятельства ДТП уточняются.