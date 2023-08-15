Домовые чаты в Саратове перенесут на платформу «VK-Мессенджер»

Фото: Администрация Саратова
Сегодня в администрации города состоялось совещание по вопросу переноса общедомовых чатов на платформу «VK-Мессенджер». Об этом сообщает Мэрия Саратова.
В нем приняли участие представители комитета по общественным отношениям и туризму, администраций районов города, управляющих организаций. Обсуждался процесс переноса общения управляющих организаций и жителей на платформу «ВКонтакте», преимущества ее использования, а также сроки завершения создания общедомовых чатов на данной платформе.
В чатах жители смогут напрямую задавать вопрос представителям УК, ТСЖ, ЖСК и оперативно получать интересующую информацию.
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