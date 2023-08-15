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Саратовцы жалуются на необходимость на теплоходе покупать дорогую воду. Об этом стало известно из соцсетей.

В городском сообществе «Саратов онлайн» появилась публикация, в которой пользовательница Марина С. пожаловалась на то, что на теплоходе «Волга-2» в Саратове у посетителей отбирают питьевую воду.

— Это что за беспредел! В пекло - без воды... воду отбирать не имеют права! Почему это допускают?! Вода на теплоходе маленькая стоит 200 рублей! В жару вода - это первая необходимость. Обыскивают на входе, напитки, включая обычную воду, отбирают или просто не пускают… - пожаловалась женщина. В комментариях женщине ответили, что прогулочный теплоход является больше развлечением, нежели транспортом, и его владельцы имеют право устанавливать собственные требования.