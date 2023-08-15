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В Саратовской области за неделю выявлено 86 новых случаев коронавируса. Соответствующую информацию сообщает региональный оперштаб.

По данным на 15 августа, за прошедшую неделю в регионе 86 человек заболели коронавирусом, а всего с начала эпидемии заразилось 325 412 человек. Выздоровели с начала эпидемии 319 341 человек.

Наибольший прирост заболевших за неделю зафиксирован: в Саратове — 43, Энгельсском районе — 39. У шестерых заболевших - симптомы пневмонии, а у всех остальных - признаки ОРВИ.