В Татищевском районе Саратовской области эвакуатор столкнулся с грузовой газелью

В Татищевском районе на СКАД вблизи села Сторожевка произошло столкновение эвакуатора и грузовой газели. Об этом сегодня, 14 августа сообщает «ЧП Саратов».
В результате ДТП пострадали три человека. Все они находились в грузовой газели. Реанимационной службой облспаса госпитализирован 41-летний мужчина. Еще двое мужчин 48 и 31 лет госпитализированы медиками скорой помощи.
На месте работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны.
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