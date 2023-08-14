Саратовчанки ловили рыбу и поймались на браконьерстве

Фото: архив КП
Прокуратура города Энгельса направила в суд дело двух 52-летних жительниц города Саратова. Об этом сегодня, 14 августа сообщает региональная прокуратура. Они обвиняются в незаконной ловле рыбы.
Установлено, что женщины от берега реки Березовка Энгельсского района спустили на воду резиновую лодку ПВХ и, отплыв на ней на расстоянии 300 метров от береговой линии, в период запрета на вылов рыбы, установили две рыболовные сети, являющиеся запрещенным орудием лова, и осуществили вылов рыбы. Своими действиями обвиняемые причинили имущественный ущерб биологическим ресурсам на общую сумму 8,2 тыс. рублей.
Рыбачкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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