По маршруту трамвая №9 в Саратове Вывезено 3987 шпал

Фото: "Скоростной трамвай"

Телеграм-канал «Скоростной трамвай» сегодня, 14 августа, информирует о ходе работ на трамвайных линиях по маршрутам № 6, 8 и 9.

По маршруту №6 демонтировано 147 хомута и 111 рельсовых стяжек. Работы возобновятся 15 августа.

По маршруту №8 работы ведутся по Фруктовому проезду от церкви Царственных Страстотерпцев до Новоастраханского шоссе. Демонтировано и вывезено 1,3 километров рельс. Осталось демонтировать 25,1 километра.

По маршруту №9 работы ведутся по улице Огородной вблизи Владимирского рынка. Демонтировано 4,6 километров рельс и 9,4 километров контактного провода. Вывезено 3987 шпал и 3425 кубометров грунта.

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