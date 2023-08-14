В Кировском районе Саратова до вечера отключили воду

Фото: архив КП

В Кировском районе отключили холодное водоснабжение. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает телеграм-канал «Саратов коммунальный». Для устранения ООО "КВС" повреждения на водопроводе по адресу: ул. Техническая, 2, сегодня, ограничено холодное водоснабжение домов на улице Техническая, 2, 10/1, 10/1а, 12аб, 14, 14б, 16а, 16б, 16в, 16в/1, 20 и Артиллерийская, 30. Планируемое время окончания работ - 20.00.

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